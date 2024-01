Aus für Nandro Solar: «Ein so klares Votum kann man besser abhaken»

Fast 600 Anwesende, darunter über 550 Stimmberechtigte: Die Sursetter Gemeindeversammlung vom Montagabend geht als die bislang bestbesuchte seit der Fusion in die Geschichte ein. Nicht einmal das heikle Thema Rumantsch Grischun hatte 2020 derart viele Personen zu mobilisieren vermocht wie jetzt das alpine Sonnenkraftwerkprojekt Nandro Solar. Und das Verdikt fiel klar aus: In einem Grundsatzentscheid wurde die Realisierung der Grossanlage in schriftlicher Abstimmung mit 378:177 Stimmen abgelehnt, das Einräumen des Baurechts für die insgesamt nötigen 66 Hektar Alpfläche mit 370:184 Stimmen.