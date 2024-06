Suche nach vermisster Person im Misox läuft weiter

Gesucht werde mittlerweile ausschliesslich am Boden mit Unterstützung von Förstern und der Wildhut. Auf weitere Helikopterflüge werde verzichtet, hiess es bei der Kantonspolizei Graubünden am Samstag auf Anfrage.

Die weibliche Leiche, die am Donnerstag aus dem Fluss Moesa geborgen wurde, konnte bisher nicht identifiziert werden, sagte der Sprecher weiter. Bereits am vergangenen Sonntag bargen die Einsatzkräfte eine männliche Leiche aus der Moesa. Am Tag davor konnte eine Überlebende aus den Schuttmassen befreit werden.

Die aktuellsten Meldungen, Bilder, Hintergrundberichte und Interviews rund zur Situation im Misox findet ihr hier: