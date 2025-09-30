×

Mountainbike-Star Schurter und Partnerin erwarten gemeinsames Kind

Der Mountainbike-Star und Olympiasieger Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater. Dies teilte der 39-Jährige anhand eines Fotos seiner schwangeren Partnerin Malene Degn auf Instagram mit.

Agentur
sda
30.09.25 - 07:03 Uhr
Graubünden
Nach dem Ende seiner Karriere: Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater.
Bild: Corinne Thöni
