Neuer Platz für Davoser Wissensschatz

Der Umbau des alten Postgebäudes wurde laut Mitteilung der Gemeinde durch den Davoser Architekten Jürg Grassl realisiert. Die Bibliothek nimmt am 1. Oktober ihren Betrieb auf, am 2. Oktober folgt die Dokumentationsbibliothek. Bisher waren beide Einrichtungen im «Schweizerhaus» in Davos Platz ansässig. Dieses Gebäude wurde zu einer Kindertagesstätte umgenutzt. Die Eröffnungsfeier der neuen Bibliotheken am Davoser Postplatz findet am 2. November statt. (béz)