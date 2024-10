Ab sofort könnt ihr mit Uber durch Graubünden cruisen

Über Uber



Uber ist ein Technologieunternehmen, das seine Nutzer über eine Smartphone-App mit On-Demand-Angeboten verbindet. Derzeit schafft Uber für seine Nutzerinnen über unsere Plattform Zugang zu alternativen Beförderungsmöglichkeiten, zu Essenslieferdiensten sowie Fracht- und Kurierdiensten. Die Plattform ist in mehr als 10’000 Städten in 71 Ländern der Welt aktiv.



In der Schweiz vermittelt Uber bereits in Städten wie Bern, St. Gallen, Interlaken, Thun, Neuenburg und La-Chaux-de-Fonds ausschliesslich Taxifahrten. Zudem nutzen gemäss dem Dienstleistungsunernehmen viele Taxifahrerinnen und Taxifahrer in Städten wie Zürich, Basel, Genf, Lugano und Luzern die Uber-App, um ihren Kundenstamm zu erweitern und ihre Dienstleistungen zu optimieren.