Sportler und Familienauto in einem

Eines tritt bei unserem Testwagen gleich beim ersten Hinsehen eher negativ in Erscheinung. Der eigenartige Spoiler, der als Fremdkörper gleich über der Hecktüre thront. Was will uns der Hersteller damit sagen? Dass mit dem Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ein heissblütiger Renner des Weges kommt?