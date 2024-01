Eine Menge Auto, die gut ausschaut

In der Branche gibt es viele, die Kombifahrzeugen keine Zukunft mehr attestieren. Diese stünden bleischwer in den Ausstellungshallen, die Kundschaft fahre mehrheitlich auf SUVs ab, heisst es zu diesem Thema immer wieder. Die «Hochsitzer» stehen in der Tat hoch in der Gunst der potenziellen Käuferschaft. Doch wie heisst es so schön? Totgesagte leben länger. Davon zeugt unser Testwagen, der 508 SW PSE Plug-in-Hybrid von Peugeot.