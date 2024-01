Der Bestseller fährt ins Elektrozeitalter

von Matthias Knödler

Er ist das wohl wichtigste Auto für Porsche im kommenden Jahr: der elektrische Macan. Aktuell ist der von sparsamen Verbrennern angetriebene Macan das meistverkaufte Auto der Marke überhaupt. Obwohl er noch immer in der ersten Generation vom Band läuft, konnten die Verkäufe 2023 abermals um 15 Prozent gesteigert werden. Überall dort, wo die Politik die Elektrifizierung erzwingen will – also vor allem in der EU –, soll das E-Modell die bisherigen Kunden überzeugen und neue hinzugewinnen.