Bandkollegen weigerten sich, bei John Lennon  ins Auto zu steigen

Die Verbindung der britischen Kult-Band The Beatles zu Automobilen hatte am Anfang ihrer Karriere wenig Glanz. Im Jahr 1960 transportierte ein hoffnungslos überladener Austin-Lieferwagen die später als Fab Four berühmten Jungs aus Liverpool nach Hamburg. Hinter dem Lenkrad sass Alan Williams, der den Beatles ein erstes Engagement in der Hansestadt verschafft hatte. Parallel zum Aufstieg der Band stiegen in den Jahren danach auch die automobilen Ansprüche der Musiker, und sie versorgten sich mit den edelsten Produkten der internationalen Hersteller.