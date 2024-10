Zeit für einen Tapetenwechsel: So findet ihr euren Traumjob

von Jessica Müller und Nicole Nett

So läuft der Bewerbungsprozess heute

Bei der Jobsuche führt selten der Weg an einer formellen Bewerbung vorbei. Peder Kerber, Inhaber und Geschäftsführer von Jobs Grischun in Chur erklärt, was sich in den letzten Jahren im ganzen Bewerbungsprozess verändert hat: