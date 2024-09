Klinik Beverin heimst Holzpreis ein

Alle drei Jahre werden mit dem Prix Lignum herausragende Objekte aus Holz ausgezeichnet. An der Preisverleihung vom Donnerstag wurde das Atelier der psychiatrischen Klinik Beverin in Cazis mit Silber ausgezeichnet. Die Ausführungen der Schreinerei Gredig aus Sarn belegten in der Kategorie Schreinerarbeiten auf nationaler Ebene den zweiten Rang. Für die Architektur zeichnete das Büro Albertin Architekten aus Haldenstein verantwortlich. Gemäss einer Mitteilung von Lignum Ost tragen die renovierten Räume zu einer ruhigen Atmosphäre bei.

Erstmals durfte beim Prix Lignum auch das breite Publikum seine Favoriten wählen. Am meisten Stimmen erntete die «Kuh Bar» im Skigebiet von Arosa-Lenzerheide. Die Inneneinrichtung mit ihrem monumentalen Kuhkopf überzeugte die Schweizer Fangemeinde, die der Bar den ersten Publikumspreis bescherte. Auch bei diesem Projekt war das Büro Albertin Architekten involviert.