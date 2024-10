Halloween: Alles Wissenswerte rund um die Gruselnacht

In der «Man in Black»-Filmtrilogie liefern sich ausserirdische Monster und Geheimagenten einen epischen Kampf in Raumstationen, im Vergnügungspark oder mitten in Manhattan. Markenzeichen der Agenten sind ein schwarzer Anzug und ein Gerät von der Grösse eines Kugelschreibers, das ausserirdische Vorfälle aus den Gedächtnissen der normalen Bevölkerung, die nichts von überirdischen Wesen wissen soll, löschen kann. Um als «Woman oder Man in Black» nicht auch einen Gedächtnisverlust zu erleiden, braucht es unbedingt die schwarze Sonnenbrille. Falls euch das aber bei der Dunkelheit unpraktisch scheint, dürft ihr stattdessen als 007 die Nachbarschaft nach Süssigkeiten abklappern. Der Vorteil des Kostüms: Im Schrank hat es womöglich schon Blazer, Hemd und Anzugshose.