Schwerer Sturz in Arosa: 42-Jähriger tot

Zum Unfall kam es laut Kantonspolizei Graubünden am Samstag kurz vor 18 Uhr im Gebiet Tomeli in Arosa. Ein 42-jähriger Skifahrer war nach der Pistenkontrolle auf einer Abfahrt talwärts unterwegs. Er verlor ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle, verliess den Bereich der Skipiste, kam in den Tiefschnee und stürzte in ein Bachbett.

Drittpersonen leisteten unmittelbar Erste Hilfe und benachrichtigten die Pistenrettung der Bergbahnen, wie die Polizei schreibt. Weil der Mann so schwer verletzt war, brachte ihn ein Rega-Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Dort erlag er in der Nacht auf Sonntag seinen Verletzungen. (red)