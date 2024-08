Hier könnt ihr ein Rennen fahren und Maskottchen Flumsi besuchen

«Viel wichtiger als die Rennzeit ist der Spass und das Erlebnis», so die Bergbahnen. Das Team, dessen Durchschnittszeit am nächsten an der Durchschnittszeit aller Teams ist, gewinnt. Alle Teams fahren in der gleichen Kategorie und es ist ein Plauschrennen. Gewertet werden die ersten drei Teams, welche einen Naturalpreis erhalten sollen. Unter allen anderen Gruppen werden weitere Preise, wie zum Beispiel eine 4,5 Kilogramm schwere Toblerone, verlost.