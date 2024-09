Täter gefasst: Maiensäss-Einbrüche in Rheinwald und Bergell aufgeklärt

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung hat die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in Nufenen einen Mann festgenommen. Er zeigt sich für mehrere Einbruchdiebstähle in Maiensässe geständig.