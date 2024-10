Lieferwagen verliert auf der A13 ein Teil seiner Ladung

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Stadtpolizei Chur die Meldung, dass ein Personenwagen in Chur an der Sägenstrasse einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht habe und davon gefahren sei, heisst es in der Mitteilung. Das Auto wurde von der Polizei auf städtischem Gebiet ersichtet. Auf die Forderungen der Polizei hin anzuhalten, reagierte die Lenkerin vorerst nicht. Sie konnte an der Kreuzung der Kasernen- und Ringstrasse angehalten werden. Dabei stellte die Polizei fest, dass sie ihr Auto in fahrunfähigem Zustand lenkt und das ihr Fahrzeug technische Mängel aufweist. Etwas später wurde ein weiterer fahrunfähiger Autolenker an der Comercialstrasse in Chur angehalten. In beiden Fällen wurden die Führerausweise von der Polizei direkt abgenommen.

Am Samstagabend führte die Stadtpolizei Chur auf der Umfahrung Süd eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Fahrzeug wurde mit einer Nettogeschwindigkeit von 115 km/h und das Andere mit 120 km/h erfasst. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an diesem Ort 80 km/h. Die Fahrzeuglenker wurden verzeigt. (red)