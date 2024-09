Kurz nach Mitternacht kippte ein Anhänger - die Polizei ermittelt

Fr. 13.09.2024 - 07:01

19-Jährige verursacht Totalschaden nach Kollision mit Baum

Am Donnerstagabend ist es um 21.30 auf der St. Luzistrasse zu einem Unfall gekommen. Wie die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung vom Freitag schreibt, fuhr eine 19-Jährige talwärts über die Arosastrasse in die St. Luzistrasse. Auf der Höhe des Hofs geriet sie mit ihrem Auto auf das Trottoir und prallte anschliessend frontal gegen einen Baum. Am Auto entstand Totalschaden und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Insassen des Autos blieben beim Unfall unverletzt. Die Stadtpolizei Chur kläre nun den genauen Unfallhergang ab. (red)