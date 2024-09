Kajakfahrer verunfallt tödlich auf dem Inn

Am Sonntag kurz vor 11.30 Uhr ist am Ofenpass ein 51-jähriger Töfffahrer mit dem Auto eines 60-Jährigen kollidiert. Der Zweiradlenker fuhr von La Drossa in Richtung Münstertal, als er in einer Rechtskurve vor Il Fuorn auf die Gegenfahrspur kam und mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidierte. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag zog sich der Töffffahrer Verletzungen zu. Ein Team der Rega transportierte ihn ins Spital nach Samedan. Während der Unfallaufnahme hatte sich der Mann einem Atemlufttest zu unterziehen, welcher positiv ausfiel.