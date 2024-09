Do. 19.09.2024 - 14:52

Von der Strasse abgekommen: In Maienfeld ist ein 21-jähriger Autofahrer gegen Mitternacht von der Strasse abgekommen und in ein Signal gefahren. Aufgebockt auf Steinen kam das Auto zum Stehen.

Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Mittwoch und Donnerstag in Sufers, Klostern sowie Maienfeld zu Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol gekommen.

Zusammenstoss mit Trenninsel

Eine 74-jährige Autofahrerin war auf der A13 von Andeer in Richtung Splügen unterwegs, als einer weiteren Autofahrerin die unsichere Fahrweise der 74-Jährigen aufgefallen war, weshalb sie die Kantonspolizei kontaktierte. Kurz danach prallte das Auto der 74-Jährigen um 14.50 Uhr beim Anschluss Sufers mit einer Trenninsel zusammen. «Die Unfalllenkerin fuhr bis Splügen weiter, wo sie von der ihr folgenden Automobilistin angewiesen wurde, das Eintreffen einer Polizeipatrouille abzuwarten», heisst es weiter. Die 74-jährige Frau wurde als fahrunfähig beurteilt und die Polizei entzog ihren Führerausweis.

Bremsmanöver in eine Stützmauer

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich auf der Landstrasse in Klosters gegen 18.30 Uhr ereignet, als ein 53-jähriger E-Biker bei einem Bremsmanöver in eine Stützmauer prallte. «Dabei zog er sich am Oberkörper Verletzungen zu», so die Kantonspolizei. Ein bei ihm durchgeführter Atemlufttest fiel positiv aus. «Er wurde mit einer Ambulanz des Rettungsdienstes Schiers ins dortige Spital transportiert», heisst es weiter.

Aufgebockt auf Steinen

Der letzte erwähnte Unfall hat sich kurz nach Mitternacht in Maienfeld ereignet, als ein 21-jähriger Autofahrer von Maienfeld her die Luzisteigstrasse hochgefahren ist. In der Rechtskurve unterhalb des Heidibrunnens sei das Auto von der Strasse nach links abgekommen, mit einem Signal zusammengestossen und aufgebockt auf Steinen stehen geblieben, so die Polizei. «Aufgrund des Atemlufttests wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerausweis des 21-Jährigen aberkannt», heisst es abschliessend. (red)