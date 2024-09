86-Jährige wird bei Kollision von Töff und Auto in Pontresina verletzt

So. 01.09.2024 - 16:36

67-jährige Schwerverletzte nach Unfall auf Malojastrasse

In Sils kam es am Sonntagnachmittag zu einem Zusammenprall mit einem abbiegendenAuto und einem überholenden Motorrad auf der Hauptstrasse H3 in Richtung Maloja, heisst es laut der Kantonspolizei Graubünden. Der 34-jährige Autofahrer bog auf einen Ausstellplatz ab, als ihn der 66-jährige Motorradfahrer mit seiner 67-jährigen Mitfahrerin überholen wollte. Es kam dabei zu einer seitlich-frontalen Kollision. Beide Personen auf dem Motorrad wurden verletzt, die Mitfahrerin schwer. Auch der Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, konnte aber trotz dessen erste Hilfe für die verletzten Motorradfahrer mit Hilfe von Dritten leisten, bis Rettungskräfte eintrafen. Die 67-Jährige musste mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden in Chur geflogen werden. Der Autofahrer wurde mit der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan gebracht. Die Strasse H3 der Unfallstelle wurde für rund eineinhalb Stunden einspurig geführt, bis die Räumung beendet war. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.