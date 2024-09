Di. 17.09.2024 - 10:10

In der Böschung gelandet: Nach dem Aufprall an einer Leitplanke überquerte das Unfallauto die Strasse.

36-Jähriger wird bei Verkehrsunfall in Ramosch verletzt

Auf der Hauptstrasse in Ramosch ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein Auto in Richtung Martina. In einer Linkskurve verliess es die Strasse auf einen Ausstellplatz. Dort prallte das Auto in eine Leitplanke und schleuderte über beide Fahrspuren an eine Böschung.

Ein 36-jähriger Fahrzeuginsasse wurde mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Team des Rettungsdienstes Scuol brachte ihn ins Spital, wo er aufgrund des Atemlufttests eine Blut- und Urinprobe abgeben musste.

Die Polizei klärt nun ab, ob weitere Personen im Auto sassen und wer das Auto lenkte. (red)