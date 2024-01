Baubewilligung der Gemeinde für Resort Dieni ist erteilt

Die Resort Dieni Development AG hat für die Realisierung des Resorts Dieni von der Gemeinde Tujetsch die Baubewilligung erhalten. Das schreibt die Andermatt Swiss Alps AG in einer am Donnerstag publizierten Medienmitteilung. Geplant ist in Dieni seit mittlerweile zwölf Jahren ein «neuer Dorfteil» mit total 13 Gebäuden, die einen direkten Anschluss an den öffentlichen Verkehr und an die Pisten der Skiarena Andermatt-Sedrun haben.