Behindertenrechte in Graubünden sollen mit neuer Fachstelle gestärkt werden

In der Dezembersession 2020 des Grossen Rates wurde die Regierung beauftragt, eine Bestandesaufnahme der aktuellen Angebote für Menschen mit Behinderungen zu machen. Der Kanton Graubünden erreichte dabei ein gutes Zeugnis, wie es in der Mitteilung der Regierung heisst. Die Stärken liegen in den Bereichen der Wohn- und Arbeitsangebote, der integrativen Schule sowie im Bereich Sport und Kultur. Diese Erkenntnisse seien mit verschiedenen Methoden wie Online-Befragungen, Dokumentenanalysen, Interviews und Workshops erarbeitet worden. Die Daten wurden in Verwaltungen, bei Leistungserbringenden und Verbänden sowie bei Menschen mit Behinderungen erhoben.