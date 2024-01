Video zeigt beleidigende Rede am WEF in Davos: Das steckt dahinter

In einem Bericht hielt das Weltwirtschaftsforum (WEF) fest, dass das grösste weltweite Risiko in den kommenden zwei Jahren die Fehl- und Desinformation sein werde. «Der Zusammenhang zwischen Falschinformationen und gesellschaftlichen Unruhen wird in den nächsten zwei Jahren im Fokus sein», heisst es. Wie der Zufall es will, entstehen gerade im Zusammenhang mit dem WEF Beispiele für solche Fehl- und Desinformationen.