Verbauung des Meitlatobelbachs in Tschappina ist genehmigt

Der Meitlatobelbach ist ein geschiebeführender Wildbach, der an der Bergkette zwischen dem Lüschgrat und dem Bischolapass am Heinzenberg entspringt und in seinem Mittellauf an Ober Tschappina und Unter Tschappina vorbeifliesst. Am 4. Juli 2022 ist ein Unwetter über den Heinzenberg gezogen und hat ihn zum Überlaufen gebracht. Im Gebiet des Sunnaheims hat sich das Geschiebe beim kleinen Bachdurchlass zurückgestaut. Austretendes Überflutungswasser suchte sich den Weg über Strassen und in Gebäude. Bestehende Bachverbauungen wurden zerstört und Teile der Böschungen abgetragen.