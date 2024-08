Nach Trinkwassereklat in Domat/Ems: Nachmessungen bestätigen Unbedenklichkeit

Im Juli sorgte die Empfehlung der Hamilton AG an ihre Mitarbeitenden, das Leitungswasser in Domat/Ems nicht zu trinken, für Aufsehen. Auslöser war eine vom Unternehmen in Auftrag gegebene externe Analyse des Trinkwassers, die ergab, dass die Konzentration von Chlorothalonil-Metaboliten doppelt so hoch ist wie der Grenzwert.