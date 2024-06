Deshalb werden rote Linien auf dem Churer Strassenpflaster zu sehen sein

In Chur wird am Freitag, 7. Juni, eine Aktion zur Bekämpfung von Littering durchgeführt. Mit roten Fäden, die den Weg zur nächsten Entsorgungsmöglichkeit weisen, soll das Bewusstsein für die korrekte Abfallentsorgung gestärkt werden, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Die Aktion wird vom Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering (Igsu) organisiert.