Songbird Festival in Davos präsentiert Newcomer und Stars aus der Schweiz

Zum 17. Mal findet in Davos das Songbird Festival vom 6. bis 21. Dezember statt. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 legt das Festival seinen Fokus auf Schweizer Künstlerinnen und Künstler. Das heisst es in einer Mitteilung des Veranstalters. In diesem Jahr mit dabei sind The Gardener and The Tree mit Opération Zéro, Marc Sway mit Port Polar, Dodo Hug mit Linda Elys, Larry F mit Senta Camille, Nickless mit Martina Linn, Das Musikprojekt «Achtung Niemand» mit Zoë Më sowie Dodo mit Naomi Jet.