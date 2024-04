Erhebliche Lawinengefahr in Graubünden: Eine Expertin beantwortet die wichtigsten Fragen

von Anna Panier und Luciano Cherry

So schön die Schweizer Berglandschaft ist, so gefährlich kann sie auch sein. Denn die weiss gezuckerten Gipfel bergen aktuell eine ernst zu nehmende Gefahr für Lawinenabgänge. Erst am Montag kam es zu einem tragischen Lawinenunglück am Riffelberg bei Zermatt, bei dem mehrere Menschen ihr Leben verloren.