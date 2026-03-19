Acht Bündner Dörfer sind auf der Karte der schönsten Schweizer Dörfer zu finden
Der Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Von den 56 Ortschaften befinden sich acht in Graubünden.
Der Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Von den 56 Ortschaften befinden sich acht in Graubünden.
19.03.26 - 17:22 Uhr
Graubünden
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