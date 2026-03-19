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Acht Bündner Dörfer sind auf der Karte der schönsten Schweizer Dörfer zu finden

Der Guide Michelin hat am Freitag erstmals eine Karte mit den aus seiner Sicht schönsten Dörfern der Schweiz und Liechtensteins herausgegeben. Von den 56 Ortschaften befinden sich acht in Graubünden.

Agentur
sda
19.03.26 - 17:22 Uhr
Graubünden
Gehört laut Michelin zu den schönsten Dörfern der Schweiz: Soglio
Gehört laut Michelin zu den schönsten Dörfern der Schweiz: Soglio
Bild: Valerio Meuli
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