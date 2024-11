Der Lange Samstag verwandelt Chur in ein Kulturfestival

Am 16. November können sich Besucherinnen und Besucher aus über 90 Kurzprogrammen und mehr als 200 Veranstaltungen ein eigenes Festival zusammenstellen. Denn von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts werden in 23 verschiedenen Häusern in Chur «Konzerte, Lesungen, Comedy, Tanz, Theater, Kinderprogramme, Führungen, Street Art, Ausstellungen, Partys und mehr» angeboten, wie es in einer Medienmitteilung vom Verein Langer Samstag heisst.