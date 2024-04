Bergsturz in der Val Roseg bestätigt: Fünf Kilometer langer Schuttstrom am Piz Scerscen

Am Sonntagmorgen hat sich ein Bergsturz am Piz Scerscen in der Berninagruppe ereignet. Anfangs wurde von einem Felssturz ausgegangen, jedoch hat die Ausbruchskubatur, wie die Sektion Bernina des Schweizer Alpen-Clubs SAC in einem Update am Montag schreibt, mehr als eine Million Kubikmeter erreicht. Somit könne von einem Bergsturz ausgegangen werden.

Auch ein Leserreporter berichtete am Sonntag von einem Bergsturz, der massiv sei. Laut Leserreporter ereignete sich der Bergsturz ins Val Roseg gegen 7 Uhr auf rund 3400 Metern Höhe.