RSO-Petition in Bern eingereicht

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) will die Radiokonzession für die Region per 2025 einem neuen Radio und nicht mehr Radio Südostschweiz zusprechen. Die Radiokonzession für Graubünden, Glarus und das St. Galler Oberland geht damit an die Gruppe um den bekannten Zürcher Radiopionier Roger Schawinski und dem Bündner Medienprofi Stefan Bühler.

Gegen diesen Entscheid lancierte ein Komitee eine Petition, die über 12'900 Unterstützer fand. Sie alle möchten, dass Radio Südostschweiz die Konzession behält. Die Petition wurde heute dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in Bern übergeben.