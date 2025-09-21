×

Der Krimi um den Eigenmietwert

Es gilt als der letzte Versuch, den Eigenmietwert abzuschaffen. Nächsten Sonntag geht es um alles. Wie das Stimmvolk über den Systemwechsel entscheidet, ist allerdings völlig offen.

Joachim
Braun
21.09.25 - 14:04 Uhr
Graubünden
Kommentar
Wird das Wohnen in der eigenen Immobilie künftig nicht mehr besteuert? Das Schweizer Stimmvolk entscheidet darüber nächsten Sonntag. Wie ist völlig offen.
Bild: Keystone/Archiv
