Higa war ein Erfolg, obwohl Ziel nicht ganz erreicht wurde

Aufwand und Ertrag gingen in diesem Jahr nicht ganz auf, wie Frei erklärt: «Wir rechnen mit einem kleinen Defizit, welches wir vermutlich gut verkraften und in Zukunft amortisieren können.» Deshalb rechnet das Organisationskomitee mit einer weiteren Durchführung im nächsten Jahr. Aktuell liefen aber noch die Abschlussgespräche mit der Stadthalle. Die Herausforderung sei nun in Zukunft, modernisierte, neue Elemente oder Themenwelten zu integrieren. «Nur dann kann eine Publikumsmesse heutzutage funktionieren», meint Frei. Deshalb tüfteln er und sein Team bereits an neuen Ideen.