Moncler Grenoble feiert im Engadin grosse Mode-Party - im Rückzugsgebiet für Rehe

«Was hier passiert, ist eine ungeheure Frechheit», sagt eine St. Moritzer Bürgerin, die sich die riesige Baustelle im Waldstück in der Nähe der Clavadatsch-Hütte ansieht. Sie will anonym bleiben. Gebaut wird hier nichts – zumindest nichts, was länger dort stehen bleibt. Das italienische Luxus-Sportmodelabel Moncler Grenoble bereitet hier einen Grossanlass vor. Hier im Wald wird am Samstagabend ab 18 Uhr eine Modenschau stattfinden, die einem exklusiven Publikum die neue Kollektion der Marke präsentieren soll.