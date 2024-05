So viel Geld investierte Graubünden letztes Jahr in den Schutzwald

Sammelprojekt genehmigt

Die Regierung genehmigt das Sammelprojekt «Instandstellung Erschliessungen und Waldbrandprävention 2024» verschiedener Gemeinden. Dazu spreche sie einen Kantonsbeitrag von höchstens 14 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung.Das Projekt beinhaltet die Instandstellung von insgesamt 51,4 Kilometer Waldstrassen, Maschinenwegen und Jeepwegen, verteilt auf 84 Einzelobjekte. Damit wird die Erschliessung von rund 10’350 Hektar Schutzwald und von rund 3350 Hektar weiteren Waldes verbessert.



Weiter beinhaltet dieses Sammelprojekt den Bau eines Löschwasserbeckens in Fläsch, die Instandsetzung einer Löschwassersperre in Bever sowie die Beschaffung von Ausrüstungsmaterial spezifisch für die Waldbrandbekämpfung für die Feuerwehren.