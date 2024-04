Bündner Regierung will italienischsprachige Medienlandschaft stärken

Einerseits soll im Rahmen eines Teilprojekts noch in diesem Jahr die Stelle beim SVI von Keystone-SDA in Chur von aktuell 50 Prozent auf 100 Prozent erhöht werden. Ab 2026 kommt noch eine Verstärkung um 60 Prozent hinzu, verteilt mit je 20 Prozent in der Valposchiavo, in der Bregaglia und in der Moesano. Ziel sei es, die Berichterstattung in italienischer Sprache zu Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zu verbessern, schreibt die Regierung weiter. Keystone-SDA bleibt für die redaktionelle und personelle Leitung zuständig.