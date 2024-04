Neue Flixbus-Linie direkt ab Chur

Ab sofort gibt es eine neue internationale Flixbus-Linie von Bialystok (Polen) nach Mailand (Italien) – mit Halt in Chur. Graubünden erhält somit eine neue tägliche Direktverbindung zu touristischen Reisezielen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. So sind etwa Warschau, Breslau, Prag, Pilsen und Regensburg ab sofort aus Chur mit dem Bus erreichbar.