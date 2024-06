Zwei Verletzte bei Selbstunfall in Schlans

Ein 26-jähriger Autofahrer baute am Samstagabend gegen 20 Uhr einen Unfall in Schlans. Laut Kantonspolizei Graubünden fuhr er mit vier weiteren Autoinsassen von Prada Sisum über die Via Alp Schlans in Richtung Dorf. In einer unübersichtlichen Kurve geriet sein Auto nach rechts über die Strasse hinaus. Es prallte gegen eine Stützmauer und blieb quer zur Strasse stehen.

Der Autofahrer und eine Beifahrerin wurden verletzt, wie es heisst. Sie wurden mit der Ambulanz ins Regionalspital Ilanz gebracht. Die drei anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Auto wurde total beschädigt. Beim Autofahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. (red)