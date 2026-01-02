×

In sozialen Medien häufen sich Hilferufe nach Brandkatastrophe

Nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana in der Silvesternacht suchen betroffene Familien über soziale Medien verzweifelt nach Spuren vermisster Personen.

02.01.26 - 13:23 Uhr
Graubünden
Die Anteilnahme nach der Brandkatastrophe in der Bar "La Constellation" in Crans-Montana ist riesig. Hunderte Menschen gedenkten am Abend des ersten Januars den Opfern und auch aus dem Ausland kamen dutzende Beileidsbekundungen.
KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Angehörige und Freunde teilen Fotos in der Hoffnung, Gewissheit zu erlangen. «Ein Vater sucht seinen Sohn», ein junger Mann habe «seitdem kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben», «wir haben keinerlei Nachricht von unserer Freundin und Kollegin», «wo bist du?» - solche Botschaften häufen sich in den Facebook- und Instagram-Feeds. Zu sehen sind oft sehr junge Gesichter, darunter auch Jugendliche, die 2010 oder 2011 geboren wurden.

Begleitet werden diese Aufrufe meist mit dem Hinweis: «Falls jemand Informationen hat, bitte melden.» Dem Appell, die Informationen «so weit wie möglich» zu verbreiten, folgen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, indem sie die Beiträge weiter teilen.

So viele Details wie möglich

Zudem wurden spezielle Seiten eingerichtet, um all diese Hilferufe zu bündeln. Dazu zählen etwa die Instagram-Seite «cransmontana.avisderecherche» oder die Facebook-Seite «Cran Montana 01.01.2026 Recherche Personnes». Letztere will «möglichst viele Suchanzeigen zusammenführen, damit sich alle besser orientieren können.»

Neben Namen, Fotos und Kontaktangaben der gesuchten Personen wird dazu aufgerufen, sämtliche für die Identifizierung relevanten Details anzugeben: Tätowierungen, Piercings, Schmuck, besondere Zahnmerkmale, Metallplatten, Schrauben oder Implantate - «auch solche, von denen die Eltern nichts wussten...»

Auch «cransmontana.avisderecherche» gibt diesen Rat weiter und verbreitet den Appell «einer Pflegefachperson aus dem Berner Spital», die darauf hinweist, dass Mitarbeitende der Spitäler die veröffentlichten Suchmeldungen aufmerksam verfolgen.

