Der Startschuss zur Higa ist gefallen

Die Higa 2024 ist offiziell eröffnet. Bei der Eröffnung zu Gast waren unter anderem der Churer Stadtpräsident Urs Marti, Regierungspräsident Jon Domenic Parolini und Standespräsident Sepp Caluori. Wie sie sich bei den neuen Attraktionen wie der Gokart-Bahn oder auf der Zipline geschlagen haben, könnt ihr in der Bildergalerie oben sehen.

Das sind die Zahlen:

130 Aussteller warten auf die Besucher und Besucherinnen der Frühlingsmesse, die noch bis Sonntagabend läuft. Wie die Veranstalter mitteilen, werden an der neu aufgelegten Messe rund 15'000 Personen erwartet. Das OK habe bisher rund 3000 Stunden investiert, um die Higa auf die Beine zu stellen. Und keine einzige der Stunden sei abgerechnet worden. Denn: «Wenn wir all unsere Aufwände rechnen würden, dann gäbe es bestimmt keine Higa», wird Organisator Fifi Frei in einer Mitteilung zitiert. Man hoffe am Ende auf eine schwarze Null, gehe aktuell jedoch von einem leichten Defizit aus. Hauptgrund dafür seien Investitionen in Hardware.

Alles Wissenswerte zur Higa könnt ihr hier nachlesen: