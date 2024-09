Immer mehr Verhaltensauffällige – Schule Ilanz ergreift Massnahmen

In Ilanz/Glion muss sich eine vom Schulrat eingesetzte Arbeitsgruppe um die offenbar zunehmende Problematik verhaltensauffälliger Kinder an der Schule kümmern. Laut einer Mitteilung der Gemeinde zur Sitzung des kommunalen Parlaments vom Mittwoch gab es wiederholt Rückmeldungen seitens der Lehrerschaft und der Schulleitung zu solchen Schwierigkeiten. Gleichzeitig bestehe ein struktureller Mangel an niederschwelligen Massnahmen und an geeigneten Unterstützungsangeboten für derartige Fälle. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe: Massnahmen und Angebote auf kommunaler oder auch regionaler Stufe zu eruieren, zu prüfen und Handlungsmöglichkeiten vorzuschlagen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.