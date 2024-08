Grundstücke verkauft: So soll ein neues Quartier die Churer Altstadt erweitern

Die Fuhrhalterei ist ein historisches Bauwerk aus dem Jahre 1880 und ging aus dem Transportgewerbe hervor. Es gehört zu einer Vielzahl an historischen Bauwerken in dem Welschdörfli Quartier, welches in römischer Zeit eine Siedlung mit Wohnbauten, Werkstätten und einer Therme war. Die Stadt Chur lädt interessierte Parteien ein, sich als Investoren zu bewerben. (red)