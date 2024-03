Resultate aus den Bündner Gemeinden: Das sagt Thöny zu seiner Wahl in Landquart

So. 03.03.2024 - 12:00

Schiers tritt das alte Gemeindesäge-Areal ab

Die Schierser Holzbaufirma Lötscher & Co. AG kann ihren Betrieb ausbauen. Mit 608:154 Stimmen haben die Schierser Stimmberechtigten am Sonntag beschlossen, dass dem 1884 gegründeten Unternehmen das alte Gemeindesäge-Areal im Baurecht abgegeben werden kann. Das Gebäude der Dorfsägerei, deren Betrieb 2020 aus finanziellen Gründen stillgelegt wurde, grenzt direkt an die Holzbaufirma Lötscher an. Der Baurechtsvertrag läuft über eine 60-jährige Nutzungsdauer mit Möglichkeit einer optionalen Verlängerung von total 40 Jahren. Der Erwerbspreis wurde auf 150’000 Franken festgelegt, der jährliche Baurechtszins beträgt rund 8500 Franken. Die Übernahme von der Gemeinde soll im Jahr 2026 erfolgen, die Lötscher & Co. AG plant für ihre betriebliche Erweiterung den Bau einer zweistöckigen Halle. (béz)