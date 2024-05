Postauto testet in Graubünden obligatorische Veloplatzreservation

Eine neue Bikeroute kennenlernen, die nicht vor der Haustüre beginnt: Das geht bequem dank der Anreise mit dem Postauto. Weil solche Ausflüge immer beliebter werden und immer mehr Menschen ihr Velo mit dem Postauto transportieren, möchte Postauto in Graubünden eine obligatorische Veloplatzreservation einführen. So soll den Kundinnen und Kunden ein Mitnahmeplatz garantiert werden, heisst es in einer Mitteilung – denn es sei vorgekommen, dass zu bestimmten Zeiten nicht alle Velos mitgenommen werden konnten. Das Reservationssystem wird zwischen dem 3. Juni und dem 20. Oktober auf folgenden vier Strecken im Kanton getestet: