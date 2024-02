Eine Scuoler Tradition in Bildern

«Hom Strom» heisst der Brauch in Scuol, der jedes Jahr am ersten Samstag im Februar über die Bühne geht. Vor allem für Schülerinnen und Schüler ein spannender Tag, denn gemeinsam mit ihren Lehrpersonen treffen sie sich auf dem Dorfplatz, um einen Strohmann, den «Hom Strom», herzustellen. Rund neun Meter hoch und 1,5 Meter dick ist der Strohmann am Ende jeweils, wie die Tourismusdestination Engadin Scuol Zernez auf ihrer Webseite schreibt.