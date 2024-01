Sechs der zehn beliebtesten Hotels in der Schweiz stehen in Graubünden

Dieses Jahr wird der Holiday Check Award zum insgesamt 19. Mal vergeben. Auch in diesem Jahr rücken damit Hotels in den Fokus, die nach Meinung der Holiday Check-Feriengäste zu den besten gehören. Auf Grundlage von über 752’000 Bewertungen können sich heuer insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern über den renommierten Award freuen. Auch in der Schweiz gibt es mit 36 Awards wieder zahlreiche Gewinnerhotels. Unter den Top Ten finden sich gesamt sechs Bündner Hotels.