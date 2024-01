Wie sich ein Hotel aufs St.-Moritz-Gourmet-Festival vorbereitet

Viel Arbeit, aber auch viel Freude. So könne man die Woche des St.-Moritz-Gourmet-Festivals für die Mitarbeiter und Führungskräfte des Hotels «Nira Alpina» in Silvaplana beschreiben, sagt General Manager Claudia Pronk. Bei diesem Event, das am kommenden Montag startet, kocht eine Auswahl von zehn international renommierten Spitzenköchen eine Woche lang für verschiedene Events in den Küchen der Top-Hotels im Oberengadin. Neben «Kulm», «Palace» und Co ist seit 2017 auch das «Nira Alpina» dabei – dieses Mal als einziges Hotel ohne fünf Sterne.