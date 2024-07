Die Pilzsaion ist in vollem Gange

Die Pilzsaison ist jedes Jahr ein Highlight für Naturliebhaber und Feinschmecker. Von Spätsommer bis Herbst zieht es zahlreiche Sammler in die dichten Wälder und alpinen Wiesen, um die reiche Vielfalt an Pilzen zu entdecken. Besonders beliebt sind Eierschwämme, Steinpilze und Morcheln, die nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihre kulinarische Vielseitigkeit bestechen.

Die Schweizer Wälder bieten ideale Bedingungen für das Pilzwachstum. Die Kombination aus feuchtem Boden, schattigen Plätzen und wechselnden Temperaturen schafft ein Paradies für Pilze. Doch bei aller Begeisterung ist Vorsicht geboten: Das Sammeln von Pilzen erfordert fundierte Kenntnisse, da giftige Doppelgänger wie der Knollenblätterpilz mit essbaren Arten verwechselt werden können.

In vielen Kantonen gibt es Regelungen zur Pilzsammlung, die unter anderem Mengenbeschränkungen und Sammelzeiten festlegen. Diese Massnahmen dienen dem Erhalt der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität. So gibt es diverse amtliche Pilzkontroll- und Beratungsstellen im Kanton. Während der Schonzeit vom 1. bis 10. jeden Monats finden in Graubünden keine Pilzkontrollen statt. Die Pilze sind sortiert und nach Arten getrennt der Kontrolle vorzuweisen. In Plastiksäcken vorgelegte Pilze werden durch die Kontrollstelle der Vernichtung zugeführt. Es wird keine Kontrollgebühr erhoben.